Суд начал заседание по продлению меры пресечения Чаусу

КИЕВ. 16 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства о продлении круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу. Заседание проходит в закрытом режиме, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, рассматривается ходатайство САП о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Чаусу.

Суд решил удовлетворить ходатайство стороны защиты и провести заседание в закрытом режиме.

Добавим, что в зале суда присутствует спецподразделение СБУ, которое обеспечивает безопасность Чауса.

Что было ранее

4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест - до 18 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу. Адвокат Чауса Ростислав Кравец также анонсировал обжалования решения ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа оставила под круглосуточным домашним арестом Николая Чауса.

Дело Чауса

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения екссудди Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он отверг сообщение, что его похитили в 2021 году.

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала он был задержан СБУ, но потом - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу была избрана мера пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.