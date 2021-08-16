"Водители безнаказанно паркуются на тротуарах": работа инспекторов в Киеве парализована из-за подозрений руководству

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении руководству и ряду работников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. На фоне этого работу инспекции парализовано, сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что расследование касается событий 2019-2020 годов.

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"Меня проинформировали, что сейчас Инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции Инспекции изъяты. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах и полосах общественного транспорта", - отметил заместитель председателя КГГА.

Детали

По его словам, согласно открытым следствием документам, Национальная полиция Украина проверяет факты якобы превышения служебного положения руководством Инспекции в 2019-2020 годах.

"... необходимо как можно быстрее возобновить деятельность Инспекции. Хаос на улицах, беспорядок на въездах в больницы, припаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах - недопустимы", - отметил при этом Усов.

О деле

13 августа сотрудники Главного следственного управления Нацполиции провели обыски в помещениях КП "Киевтранспарксервис", Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и помещениях компаний, которые предоставляют услуги по эвакуации.

16 августа в Офисе Генпрокурора сообщили, что "разоблачено устойчивое преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА) по факту злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины )". "В настоящее время сообщено о подозрении пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных юридических лиц", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, "один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство управления (инспекции) по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки". Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты "штрафов", сумма которых была вдвое больше официальной, отметили в ОГП.

К этой схеме, указали в прокуратуре, было привлечено руководителей частных служб, занимающихся эвакуацией транспортных средств в Киеве.

"Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости - у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы", - рассказали в прокуратуре.

По результатам проведения более 30 санкционированных обысков, сообщили в ОГП, было обнаружено и изъято документы, носители информации, средства связи, денежные средства и другие вещественные доказательства. По месту жительства лиц обнаружено значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств.

В КГГА заявили, что такие массовые обыски считают "политической акцией и системным давлением на городскую власть с целью ее дискредитации".