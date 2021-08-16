СМИ: Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана

КИЕВ. 16 августа. УНН. Силы противовоздушной обороны пресекли попытку самолета афганских ВВС нарушить границу республики. Об этом сообщают местные СМИ Podrobno и Газета.uz, ссылаясь на заявление пресс-службы Минобороны Узбекистана, передает УНН.

Цитата

“15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана”, — сообщает Газета.uz, ссылаясь на заявление Минобороны.

Детали

В пресс-службе министерства уточнили, что сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту. После его завершения СМИ и общественности будет предоставлена детальная информация.

По предварительным данным жертв нет, отметили в Минобороны.

Что было ранее

Утром в понедельник СМИ сообщили о том, что самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана разбился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана вечером 15 августа.



Позже Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.



Добавим

Накануне личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил, что Гани полетел в Узбекистан.



Ранее накануне сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Он заявил, что уходит в отставку, чтобы не допустить кровопролития и опустошения Кабула.



Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.



Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “последующие несколько дней”.



Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.



Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.



Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.