Строительство Подольского моста: группе должностных лиц сообщили о подозрениях

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского моста группе должностных лиц сообщили о подозрении. Среди подозреваемых — должностные лица профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика. Им инкриминируют присвоение средств территориальной общины города Киева и служебную халатность. Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности — работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года. Данный факт был подтвержден и заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн грн.

Цитата

“На основании полученных доказательств руководителю коммунального было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов. Мероприятия продолжаются.

Напомним

Ранее УНН сообщили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, на строительство Подольского моста в Киеве было выделено 1 787,9 млн гривен. И что теперь подрядчикам перечислены средства на общую сумму 954,5 млн грн.



В то же время, в 2019 году на ремонт Подольского мостового перехода было предусмотрено 830 млн грн.



В октябре того же года отчитывались о том, что на Подольском мосту построили почти 3 км трассы метро.



Также дирекция сообщала, что завершить работы планируется в 2021 году.

16 августа стало известно, что столичная прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, у заказчика работ и подрядчика.