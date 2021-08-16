Одесские карнизы снова обваливаются, травмирован иностранец

КИЕВ. 16 августа. УНН. В центре Одессы со здания обвалился кусок карниза, обломки ранили иностранного туриста. Фото и видео произошедшего инцидента выложили в соцсеть очевидцы.

Детали

ЧП обсудили на аппаратном совещании в мэрии 16 августа. Как сообщил вице-мэр Дмитрий Жеман, пострадавший госпитализирован в одну из частных городских клиник. Полученные им травмы незначительны, но на рассечения пришлось наложить швы. Жизни иностранца ничего не угрожает. По разным данным во время происшествия травмировался турист из Евросоюза. Дом, ставший причиной ЧП, находится улице Садовая, 11. По словам городского головы, дом находятся на обслуживании у ЖУ “Ренессанс”, на которое теперь могут наложить штраф за ненадлежащее отношение к памятникам культурного наследия.

Напомним, 2 августа со здания, являющегося памятником архитектуры, отвалился кусок лепнины. Он задел настенный уличный фонарь, который вырвало вместе с декором. Обошлось без жертв. 8 июля в центре Одессы с дома, являющегося памятником архитектуры, карниз обвалился на тротуар рядом с пешеходами. 6-го июля в Одессе на Молдаванке произошло сразу два обвала домов, погибла 83-летняя женщина.