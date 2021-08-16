Новый рекорд вакцинации: более 12 тысяч одесситов привились на выходных

КИЕВ. 16 августа. УНН. 12 672 одессита привились в центрах массовой антикоронавирусной вакцинации города на выходных — 14 и 15 августа. Об этом сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Левон Никогосян на своей странице в Facebook.

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“Огромные цифры, абсолютный рекорд для нашего города”, — написал Левон Никогосян.

Чиновник сообщил, что в центрах вакцинации города на выходных работали 400 медиков. Напомним, в Одессе действует 3 постоянных центра вакцинации, также работают пункты в выходном режиме. Кроме того, 6 дней в неделю работает пункт на крупном промрынке “7 километр”, что под Одессой.