Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,69 -0,0755  EUR: 31,40 -0,0232 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
4305

Новый рекорд вакцинации: более 12 тысяч одесситов привились на выходных

Новый рекорд вакцинации: более 12 тысяч одесситов привились на выходных

КИЕВ. 16 августа. УНН. 12 672 одессита привились в центрах массовой антикоронавирусной вакцинации города на выходных — 14 и 15 августа. Об этом сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Левон Никогосян на своей странице в Facebook.

Детали

“Огромные цифры, абсолютный рекорд для нашего города”, — написал Левон Никогосян.

Чиновник сообщил, что в центрах вакцинации города на выходных работали 400 медиков. Напомним, в Одессе действует 3 постоянных центра вакцинации, также работают пункты в выходном режиме. Кроме того, 6 дней в неделю работает пункт на крупном промрынке “7 километр”, что под Одессой.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.