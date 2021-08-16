Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,69 -0,0755  EUR: 31,40 -0,0232 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8835

Истребитель МиГ-29 ВВС Узбекистана столкнулся с афганским. Всего в страну из Афганистана перелетели почти 50 самолетов

Истребитель МиГ-29 ВВС Узбекистана столкнулся с афганским. Всего в страну из Афганистана перелетели почти 50 самолетов

Истребитель Embrayer-314 армии Афганистана

КИЕВ. 16 августа. УНН. ВВС Узбекистана за минувшие двое суток принудительно посадили в Термезе 46 афганских воздушных судов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана, пишет УНН.

Детали

“Воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту Термеза, на этих воздушных судах в общей сложности было 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана”, — сказал руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов. Отмечается, что в ходе принуждения воздушных нарушителей к посадке произошло столкновение МиГ-29 Узбекских ВВС и Embrayer-314, прилетевшего со стороны Афганистана. В результате столкновения самолеты разбились, их пилоты успешно катапультировались.

Сообщается также, что за эти два дня 158 афганских граждан незаконно пересекли границу Узбекистана в Термезском районе и были задержаны узбекскими пограничниками.

Дополнение

По последним данным, накануне отряды движения “Талибан” заняли Кабул и практически всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Как заявляют представители талибов, война в стране “завершилась”. Однако эксперты полагают, что поток беженцев из этой страны еще долго не прекратится.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Узбекистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.