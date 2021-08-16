В Украине могут создать Центр противодействия естественным стихийных бедствий - Монастырский

КИЕВ. 16 августа. УНН. МВД рассматривает возможность создания Центра противодействия естественным стихийных бедствий. Об этом, как информируют в ведомстве, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи спасателей, которые вернулись после ликвидации пожаров в Греции, пишет УНН.

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“МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийных бедствий, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций”, — заявил Денис Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.

“Поздравляю вас, воины-пожарные! Мы здесь, чтобы отметить ваш вклад в защиту не только украинской земли, а теперь еще и борьбу с огнем в Греции. В прошлом году Украина также столкнулась с тяжелой стихией. В этом году такая участь постигла Турцию и Грецию. И это очень приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я убежден, что сила ГСЧС и ваш опыт — лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине ”, - сказал он.

Детали

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что усилиями украинский лозунг “Слава Украине” стало символом борьбы с огненной стихией. Прямо на аэродроме спасателей встретили жены и дети.

Дополнение

Более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции с 6 августа. Лесные возгорания в стране возникли из-за рекордной жары и действия людей.

Контекст

С начала августа побережья Средиземного моря, в частности Турции, Греции и итальянских островов, страдают от масштабных пожаров. В частности, пожары в Греции возникли после сильнейшего за последние три десятилетия аномальной жары в стране, когда температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. Пожары за последние две недели уничтожили почти 100 000 гектаров, в результате чего три человека погибли, сотни остались без крова, тысячи были вынуждены эвакуироваться, также нанесен экономический и экологический ущерб. В Турции природные пожары начались на фоне сверхвысоких температур еще 28 июля. Быстрому распространению пожаров способствовал сильный ветер. По данным местных властей, по состоянию на 12 августа все пожары были взяты под контроль .