Определены расширенный состав сборной Украины на предстоящие матчи отбора к ЧМ-2022

КИЕВ. 16 августа. УНН. Комитет национальных сборных УАФ обнародовал расширенный список игроков, которые будут вызваны для подготовки и участия в сентябрьских матчах национальной команды Украины (отборочных к чемпионату мира-2022), информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В основном списке — 24 футболиста, еще восемь игроков — в резервном.

Расширенный список игроков национальной команды Украины:

Вратари: Георгий Бущан ( “Динамо” Киев), Анатолий Трубин ( “Шахтер” Донецк), Андрей Лунин ( “Реал” Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — “Шахтер” Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — “Динамо” Киев), Эдуард Соболь ( “Брюгге”, Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — “Динамо” Киев), Тарас Степаненко ( “Шахтер” Донецк), Руслан Малиновский ( “Аталанта”, Италия), Андрей Ярмоленко ( “Вест Хэм”, Англия ), Александр Зинченко ( “Манчестер Сити”), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба — “Ференцварош”, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( “Бенфика”, Португалия), Артем Довбик ( “Днепр-1” Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко ( “Фехервар”, Венгрия), Виктор Коваленко ( “Специя”, Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил сикан (все — “Шахтер” Донецк), Тарас Качараба ( “Славия” Прага, Чехия) Богдан Михайличенко ( “Андерлехт”, Бельгия), Владислав Кочергин ( “Заря” Луганск).

Отметим, что сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

Дополнение

В будущих отборочных поединках украинцы будут соревноваться против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве), а также товарищеском — против Чехии (8 сентября в Пльзене).