На Буковине обнаружили более 40 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Черновицкой области за 16 августа зафиксировали 41 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 12 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 600 случаев болезни. За последние сутки 12 человека выздоровели, 78 334- с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1806 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 470 ПЦР-исследований и 241 экспресс-тест.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 266 329 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 269 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.