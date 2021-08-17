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Министр иностранных дел Китая обвинил США в "поспешном" выводе войск из Афганистана

Министр иностранных дел Китая обвинил США в "поспешном" выводе войск из Афганистана

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил госсекретарю Антони Блинкеном, что поспешный выход американских войск из Афганистана имел "серьезное негативное влияние". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

детали

В коротком заявлении Госдепартамента США говорится, что Блинкен говорил с Ваном о "ситуации с безопасностью и наши соответствующие усилия по обеспечению безопасности граждан США и КНР".

Ван рассказал Блинкеном, что факты на местах в Афганистане доказывают, что иностранная модель не может быть произвольно применена в страну с различными культурными и историческими условиями. Ван сказал, что Китай готов общаться с Вашингтоном, чтобы помочь предотвратить новую гражданскую войну или гуманитарной катастрофе после "серьезного негативного влияния" "поспешного вывода" войск США.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил , что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана, из-за роста жертв гражданского населения, но признался , что крах правительства Афганистана и контроль талибов состоялся быстрее, чем предполагало правительство США.

Справка

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Китай, Афганистан
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