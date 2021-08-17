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В Китае удалили несколько тысяч аккаунтов соцсетей фанатов

В Китае удалили несколько тысяч аккаунтов соцсетей фанатов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Нерациональная и нежелательное поведение фанатов в Интернете в Китае мешает социально-экономическом и культурном порядке. Китайские регуляторы закрыли более 4000 незаконных аккаунтов в соцсетях. Пр это пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Следовать звездам — ​​это личный выбор, но это не должно пересекать границ и границ”, — говорится в комментарии.

Детали

В нем говорится, что китайские регуляторы достигли определенных успехов в “исправлении нежелательной культуры поклонников”, закрыв более 4000 незаконных аккаунтов в соцсетях, удалив более 150 000 фрагментов, где, по их словам, была вредна информация, а также закрыли группы и темы для обсуждения.

В Китай считают, что болельщиками представляют значительный вызов управлению учитывая “переплетены цепочки капитала и интересов”, а также “нежелательные тенденции”, включая поклонение деньгам, отметив, что группы фанатов преимущественно состоят из подростков.

Напомним

Китай ужесточил правила проведения размещения акций за рубежом для ИТ-гигантов.

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Источник: УНН
Теги: Китай, социальные сети
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