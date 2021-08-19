Следующий соперник сборной Украины огласил заявку на матч отбора к ЧМ-2022

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сборная Казахстана по футболу объявила состав своей команды на сентябрьские поединки отборочного цикла ЧМ-2022 с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной, сообщает УНН со ссылкой на сайт Казахстанской футбольной федерации (КФФ).

Детали

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список из 26-ти исполнителей, которых он вызвал на сентябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года:

Вратари: Стас Покатилов (“Кайрат”), Мухамеджан Сейсен (“Тараз”), Игорь Шацкий ( “Шахтер” К).

Защитники: Марат Быстров (“Ахмат”, Россия), Абзал Бейсебеков (“Астана”), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба — “Актобе”), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — “Тобол”), Нурали Алипий, Ян Вороговський (оба — “Кайрат”), Алибек Касим (“Кызыл-Жар СК”), Максат Тайкенов (“Каспий”), Эркин Тапалов (“Акжаик”).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Владислав Васильев (“Андижан”, Узбекистан), Исламбек Куат (“Астана”), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жаринбетов (все — “Тобол”), Рамазан Оразов (“Актобе”).

Нападающие: Айдос Таттибаев (“Шахтер” К), Артур Шушеначев (“Кайрат”), Алексей Щеткин (“Ротор”, Россия).

Дополнение

Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины состоится 1 сентября в Нур-Султане. Его старт состоится в 17:00.