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Бывший футболист "Шахтера" и "Зари" пополнил ряды "Металлиста"

Бывший футболист "Шахтера" и "Зари" пополнил ряды "Металлиста"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Очередным новичком харьковского "Металлиста" стал центральный полузащитник Вячеслав Танковский, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

26-летний уроженец Новомосковска уже подписал контракт с "Металлистом" и внесен в заявку "желто-синих" на сезон. В "Металлисте" полузащитник будет играть под номером 29.

Ранее украинский спортсмен выступал за "Шахтер", "Зарю", киевский "Арсенал" и "Мариуполь".

Дополнение

"Металлист" является одним из лидеров Первой лиги Украины, разделяет первые места с "Кривбассом" - по 12 максимально возможных очков.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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