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УЕФА объявила трех номинантов на звание лучшего футболиста года

УЕФА объявила трех номинантов на звание лучшего футболиста года

КИЕВ. 20 августа. УНН. УЕФА обнародовал шорт-листы претендентов на награды лучшему футболисту Европы и лучшей футболистке Европы в сезоне 2020/21 по версии УЕФА. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.

Детали

В тройку лучших у мужчин вошли два хавбека “Челси” — итальянец Жоржиньо и француз Нгола Канте, а также бельгийский полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне.

Лионель Месси оказался четвертым в голосовании, а Криштиану Роналду — девятым.

В голосовании принимали участие 24 тренера команд-участниц Евро-2020, наставники 80 клубов-участников групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Дополнение

Победитель будет объявлен 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Турции.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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