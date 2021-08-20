Меркель сегодня встретится с Путиным: на повестке дня Украина и Афганистан
КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 20 августа, прибудет с визитом в Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Лидеры планируют обсудить конфликт на востоке Украины и Афганистан. Об этом ранее во время брифинга в Берлине заявил прессекретар Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, передает корреспондент УНН.
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“Во время встречи лидеры будут говорить о крупные международные темы: о конфликте на востоке Украины, для решения которой Россия может сделать больше, чем делает, Беларусь. В повестке дня также будет ситуация в Афганистане”, — сказал Зайберт.
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Зайберт также добавил, что Меркель и Путин могут обсудить ситуацию в Беларуси.
В Москве Меркель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а через два дня после этого, в воскресенье, федеральный канцлер посетит Украину.
Напомним
Ранее у Владимира Зеленского сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.
При этом представитель Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск “Северного потока-2”.
На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит “Крымской платформы”. В нем примут участие 40 представителей.
Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите “Крымской платформы”, однако в Офисе Президента не знают, останется она на запад после встречи с Зеленским.