Меркель сегодня встретится с Путиным: на повестке дня Украина и Афганистан

КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 20 августа, прибудет с визитом в Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Лидеры планируют обсудить конфликт на востоке Украины и Афганистан. Об этом ранее во время брифинга в Берлине заявил прессекретар Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, передает корреспондент УНН.

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“Во время встречи лидеры будут говорить о крупные международные темы: о конфликте на востоке Украины, для решения которой Россия может сделать больше, чем делает, Беларусь. В повестке дня также будет ситуация в Афганистане”, — сказал Зайберт.

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Зайберт также добавил, что Меркель и Путин могут обсудить ситуацию в Беларуси.