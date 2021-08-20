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Меркель сегодня встретится с Путиным: на повестке дня Украина и Афганистан

Меркель сегодня встретится с Путиным: на повестке дня Украина и Афганистан

КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 20 августа, прибудет с визитом в Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Лидеры планируют обсудить конфликт на востоке Украины и Афганистан. Об этом ранее во время брифинга в Берлине заявил прессекретар Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Во время встречи лидеры будут говорить о крупные международные темы: о конфликте на востоке Украины, для решения которой Россия может сделать больше, чем делает, Беларусь. В повестке дня также будет ситуация в Афганистане”, — сказал Зайберт.

Детали

Зайберт также добавил, что Меркель и Путин могут обсудить ситуацию в Беларуси.

В Москве Меркель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а через два дня после этого, в воскресенье, федеральный канцлер посетит Украину.

Напомним

Ранее у Владимира Зеленского сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.

При этом представитель Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск “Северного потока-2”.

На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит “Крымской платформы”. В нем примут участие 40 представителей.

Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите “Крымской платформы”, однако в Офисе Президента не знают, останется она на запад после встречи с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Германия, Афганистан, Ангела Меркель
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