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Голкипер назван лучшим футболистом тура УПЛ

Голкипер назван лучшим футболистом тура УПЛ

КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 4-го тура турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

По итогам голосования победу одержал вратарь “Ингула” Богдан Шуст, который прекрасно проявил себя в матче с “Динамо”.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Заметим, что лучшим тренером стал наставник одесского “Черноморца” Юрий Мороз. В четвёртом туре его команда на выезде обыграла “Мариуполь” — 3:2.

Что предшествовало

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Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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