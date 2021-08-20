В Беларуси освободили четырех оппозиционных журналистов

КИЕВ. 20 августа. УНН. Четыре участника "Пресс-клуба Беларусь", находившиеся в заключении почти восемь месяцев, в четверг, 19 августа, вышли на свободу, после того как их помиловал Александр Лукашенко. Из минского СИЗО была освобождена основательница клуба Юлия Слуцкая, ее сын Петр, директор организации Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В заключении остаются еще два фигуранта дела “Пресс-клуба”. Одна из них — член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции экс-журналистка государственной Белтелерадиокомпании (БТ) Ксения Луцкина. После ухода с БТ Луцкина занималась созданием независимого телеканала. В заключении находится и бывший оператор БТ Денис Соколовский. Они отказались подавать Лукашенко прошение о помиловании.

Напомним

Юлию Слуцкую и ее сына, оператора Петра Слуцкого задержали в конце декабря 2020 году в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Сергея Ольшевского обвинили в соучастии, других фигурантов дела — в пособничестве.

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Справка

“Пресс-клуб Беларусь” занимается исследовательской деятельностью, которая организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.

Бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, сейчас сотрудничает с администрацией Лукашенко, 9 августа передал ему список из 100 фамилий, которые “раскаявшихся”. Однако многие оппозиционеры отказались писать прошение о помиловании.