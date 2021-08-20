Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана до 31 августа

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент США Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана до 31 августа, как и планировалось. Об этом в четверг в эфире телекомпании CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

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“Президент склонен к тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого до 31 августа”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, склоняется американский лидер к тому, чтобы “продлить крайний срок в Афганистане”.

Напомним

По состоянию на утро 19 августа власти США успела эвакуировать из Афганистана почти 6 тыс. человек, начиная с 14 августа.