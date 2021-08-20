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Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана до 31 августа

Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана до 31 августа

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент США Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана до 31 августа, как и планировалось. Об этом в четверг в эфире телекомпании CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

Цитата

“Президент склонен к тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого до 31 августа”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, склоняется американский лидер к тому, чтобы “продлить крайний срок в Афганистане”.

Напомним

По состоянию на утро 19 августа власти США успела эвакуировать из Афганистана почти 6 тыс. человек, начиная с 14 августа.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США.

Установление власти талибов

“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

Источник: УНН
Теги: США, эвакуация, Джо Байден, Талибан
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