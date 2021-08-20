США опасаются, что филиал ИГ может совершить теракты в Афганистане

КИЕВ. 20 августа. УНН. США опасаются, что террористические группировки, в том числе филиал "Исламского государства" (ИГ), могут сделать атаки на территории Афганистана. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

Цитата

Он отметил, что власти США рассчитывает эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, которые “прибудут в аэропорт (Кабула) и с которым удастся установить связь”. При этом Салливан подчеркнул, что несмотря на то, что представители радикального движения “Талибан” дают американской власти эвакуировать своих граждан, эта операция связана с большими рисками.

“Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны „ИГ-Хорасан “, которые являются заклятыми врагами талибов”, — отметил Салливан. По его словам, администрация США “сделает все возможное, чтобы снизить риски и увеличить до максимума число пассажиров самолетов”, осуществляющих эвакуацию людей из Афганистана.

Напомним

В минувшую среду президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками американской администрации ситуацию в Афганистане и наблюдения за потенциально имеющимися террористическими угрозами в республике, в том числе со стороны местного филиала ИГ. Салливан во вторник заявил, что США не ожидают сотрудничества между радикальным движением “Талибан” и ИГ. Вместе с тем он отметил, что “ситуация развивается динамично”.

По состоянию на утро 19 августа власти США успела эвакуировать из Афганистана почти 6 тыс. Человек, начиная с 14 августа.