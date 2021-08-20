Макрон в разговоре с Путиным призвал освободить Навального и обсудил Донбасс

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить оппозиционера Алексея Навального и обсудил урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на сайте французского главы государства и Кремля, передает УНН.

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“Президент республики призвал освободить Алексея Навального через год после покушения, жертвой которого он стал, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека”, — говорится в сообщении.

Президенты обсудили тему Донбасса

Что касается Украины, президент Франции подтвердил свое желание работать над выполнением Минских соглашений, требует приверженности всех сторон, включая Россию.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что Владимир Путин обратил внимание на "деструктивные действия Киева, в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречат Минским соглашениями".

Путин в очередной раз заявил о "необходимости реализации киевской властью всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - минского" Комплекса мер "2015 года".

Отравление и заключение Алексея Навального

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутреннесекторной функции. Ядовитых веществ в организме оппозиционера специалистами обнаружено не было.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества “Новичок”, которая не значится в списках приложения о химических веществах в Конвенции о запрещении химического оружия. Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российской власти — власти это отрицают.

После прилета на родину 17 января Навального арестовали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” на реальный — 3,5 года колонии. В настоящее время оппозиционер находится в колонии.