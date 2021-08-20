Facebook, Twitter и LinkedIn ограничивают учетные записи афганских пользователей после захвата власти талибами

КИЕВ. 20 августа. УНН. На этой неделе Facebook, Twitter и LinkedIn заявили, что они приняли меры по защите учетных записей граждан Афганистана, чтобы защитить их от преследования на фоне стремительного захвата страны талибами. Об этом 20 августа пишет Reuters, передает УНН.

Facebook ограничивает поиск и облегчает самоблокировку

Facebook временно лишил людей возможности просматривать или искать списки друзей аккаунтов в Афганистане, сообщил в четверг в Twitter глава отдела политики безопасности Натаниэль Глейхер.

Глейхер также сообщил, что компания запустила “инструмент в один клик” для пользователей в Афганистане, чтобы заблокировать их аккаунты, так что люди, которые не являются их друзьями на Facebook, не смогут видеть их сообщения в ленте новостей или делиться фотографиями их профиля.

Twitter удаляет архивы

Компания Twitter заявила, что она поддерживает связь с партнерами из гражданского общества для оказания поддержки группам в стране и сотрудничает с Архивом Интернета для ускорения выполнения прямых запросов на удаление архивных твитов.

По словам компании, если люди не могут получить доступ к аккаунтам, содержащим информацию, которая может подвергнуть их риску, например, прямые сообщения или подписчики, компания может временно приостановить работу аккаунтов, пока пользователи не получат доступ и не смогут удалить свой контент.

Twitter также заявил, активно отслеживает аккаунты, связанные с правительственными организациями, и может временно приостановить их работу до получения дополнительной информации для подтверждения их личности.

LinkedIn прячет связи пользователей

Представитель LinkedIn сообщил, что сайт профессиональной социальной сети, принадлежащей Microsoft, временно скрыл связи своих пользователей в Афганистане, чтобы другие пользователи не могли их видеть.

Правозащитники обеспокоены

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что талибы могут использовать онлайн-платформы для отслеживания цифровой истории афганцев или их социальных связей. На этой неделе Amnesty International заявила, что тысячи афганцев, включая ученых, журналистов и правозащитников, подвергаются серьезному риску репрессий со стороны талибов.

Установление власти талибов