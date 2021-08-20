В Украине уже 2,271 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 600

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,271 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 августа - 1,6 тысячи, рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 597 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 19 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 597 человек;

летальных исходов - 26;

выздоровели - 882 человека.

протестировано: методом ПЦР - 23 478 человек, методом ИФА - 6454 лица, экспресс-тестами - 19 010 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 271 826 человек;

выздоровели - 2 200 000 человек;

летальных исходов - 53 394;

проведено ПЦР-тестов - 11 773 325.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 112, медработников - 46.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.