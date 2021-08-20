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Самым большим партиям Болгарии не удалось сформировать правительство. Вероятно, объявят новые выборы

Самым большим партиям Болгарии не удалось сформировать правительство. Вероятно, объявят новые выборы

КИЕВ. 20 августа. УНН. Коалиция партий ГЕРБ-ОДС, вторая по величине группа в новом парламенте Болгарии, в пятницу отклонила предложение президента о формировании правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кандидат на пост премьер-министра от коалиции Даниэль Митов отклонил предложение, предложенное президентом Болгарии Руменом Радевым из-за отсутствия поддержки со стороны других партий.

"К сожалению, мы не видим возможности выполнения этого предложения", - сказал Митов, чья коалиция занимает 63 места в парламенте, состоящем из 240 депутатов.

30 июля Радев впервые дал задание сформировать новое правительство крупнейшей партии "Есть такой народ", что имеет 65 мест в парламенте. Однако она отказалась от этого предложения после почти двухнедельных безрезультативных переговоров с потенциальными партнерами в парламенте, включая Социалистическую партию и Демократическую партию.

Согласно болгарской конституции, остается только один шанс сформировать правительство в рамках нынешнего парламента, который был избран 11 июля.

Третья и последняя попытка создать коалиционное большинство будет предоставлена парламентской группе, которая в совокупности имеет 112 мест в парламенте.

Если не будет достигнута договоренность о формировании правительства, Радев должен распустить парламент и назначить новые выборы.

Добавим

В середине июля были проведены внеочередные выборы после того, как коалиция ГЕРБ-ОДС, победившая на всеобщих выборах в апреле этого года, не смогла сформировать правительство.

Источник: УНН
Теги: выборы, правительство, Болгария
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