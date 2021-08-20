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Великобритания зарегистрировала препарат Ronapreve для лечения COVID-19

Великобритания зарегистрировала препарат Ronapreve для лечения COVID-19

КИЕВ. 20 августа. УНН. Британский регулятор здравоохранения сегодня одобрил препарат Ronapreve для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным The Guardian.

Детали

Препарат Ronapreve разработали швейцарская фармацевтическая компания Roche и американская биотехнологическая компания Regeneron.

По данным агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения, Ronapreve имеет моноклональные антитела – природные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями.

В июле Япония стала первой страной, которая выдала лицензию на этот препарат. Лабораторные испытания показали, что при его использовании количество госпитализаций или смертность снизились на 70%, а период симптомов уменьшился на четыре дня.

Ronapreve также зарегистрировали такие страны, как США, Индия, Швейцария и Канада.

Напомним

В августе этого года Великобритания одобрила использование вакцины Moderna против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Коронавирус
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