Украина не скроется от штамма "Дельта": медик предупредил о возможных катастрофических последствиях

КИЕВ. 20 августа. УНН. Уже этой осенью в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19 из-за индийского штамма, поэтому не стоит исключать очередного локдауна. Об этом сообщает Telegram канал "Коронавирус инфо", пишет УНН.

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"Уже этой осенью в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19 из-за индийского штамма, поэтому не стоит исключать очередного локдауна. Потенциально медицинская система может обеспечить качественное лечение 60-70 тысяч больных COVID-19. Если потребность будет в существенно большем количестве, возможно катастрофическое развитие событий", - отметил в комментарии для сообщества "Коронавирус инфо" Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

Детали

Сообщается, что штамм COVID-19 "Дельта" тяжело поражает даже молодых людей, течение болезни более тяжелое, потребность в госпитализации выше и почти в 2 раза возрастает необходимость в лечении в отделении интенсивной терапии.

Сергей Дубров подчеркнул, что украинцам стоит придерживаться противоэпидемических мероприятий, вакцинироваться и максимально ограничить контакты с целью предотвращения 25-30 тысяч новых случаев заболевания ежедневно.

Добавим

В Украине пока не планируют закрывать границу в связи с распространением нового штамма коронавируса "Дельта".

Между тем, о случаях заражения этим вариантом коронавируса сообщали уже, в том числе, в Волынской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Ровенской областях и в городе Киеве.

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,271 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 августа, - 1 600 случаев. Госпитализовано за сутки при этом 597 человек, что меньше, чем накануне.