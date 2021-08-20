Рейдерское завладение более 23 млн грн предприятия в Харьковской области: троим людям сообщили о подозрении

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Харьковской области двое мужчин и женщина, подделав документы, завладели активами предприятия на сумму свыше 23 млн грн. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, в апреле 2021 года двое мужчин и женщина решили завладеть долей в уставном капитале и имуществом общества с ограниченной ответственностью. Используя поддельные документы предприятия, они обратились от имени должностных лиц общества к нотариусу, чтобы перерегистрировать компанию на подозреваемую. На основании поддельных документов нотариус внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Женщине предоставили статус единоличного учредителя и руководителя общества, а также право распоряжаться имуществом и деньгами компании.

В результате рейдерских действий подозреваемые завладели долей учредителя компании в уставном капитале и активами предприятия на сумму свыше 23 млн грн.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили нарушителям о подозрении в противоправном завладении долей учредителя предприятия путем совершения сделки с использованием поддельных документов и внесении в документы заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).

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