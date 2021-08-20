Падение 70-метрового флагштока в Херсоне: причиной назвали обрыв стропы при установлении

КИЕВ. 20 августа. УНН. Падение 70-метрового флагштока в Херсоне произошло из-за обрыва стропы во время установки. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Херсонской ОГА Эдуард Науменко, передает корреспондент УНН.

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"Сертифицированной компанией, которая занимается изготовлением флагштоков, изготовлено 70-метровый флагшток. Этой компанией была привлечена другая компания, которая занимается установлением флагштоков, он должен был быть смонтирован. Реализация объекта происходила с учетом всех строительных норм и соблюдением технических требований. К сожалению, при установке, из-за обрыва стропы, он упал с высоты. Эта стропа была новой, приобретенной специально для монтажа этого объекта компанией, которая должна была его установить", - сообщил Эдуард Науменко.

Детали

Науменко отметил, что сейчас проблема устраняется, на место выехали представители областной государственной администрации для разъяснения причин инцидента.

"Отмечу, что благодаря соблюдению всех норм и правил безопасности никто не пострадал. Отдельно хочу отметить, что средства из каких-либо бюджетов на флагшток не выделялись и не предусматривались", - сказал Науменко.

Относительно дальнейших действий Науменко отметил, что устанавливать его уже нельзя.

"Это уже собственность компаний. Они должны его забрать. Правоохранительные органы будут проводить соответствующее расследование", - добавил Науменко.

Между тем местные СМИ пишут, что флагшток раздавил Lexus чиновника, в команде местной власти отвечающего за капитальное строительство и все подряды, и что именно он мог отвечать за установку флага.

Что было ранее

В соцсетях сегодня начали распространять фото, на котором видно, как в Херсоне 70-метровый флагшток упал и раздавил Lexus.