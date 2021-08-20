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Меркель прибыла с официальным визитом в Москву

Меркель прибыла с официальным визитом в Москву

КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Москву, где уже встретилась с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию с места события.

Детали

Лидеры стран планируют обсудить конфликт на востоке Украины и Афганистан. Как сообщал ранее пресс-секретарь Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, на повестке дня также ситуация в Беларуси.

Пресс-служба Кремля также сообщала, что лидеры стран также планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Как сообщают журналисты из пула Кремля, Ангела Меркель уже приехала в Кремль, и выполнила первый пункт программы - возложение венка к Могиле Неизвестного солдата.

Также ее уже встретил Путин - перед началом переговоров и подарил ей букет цветов.

Добавим

После поездки в Россию, 22 августа, канцлер Германии отправится с официальным визитом в Украину накануне Дня Независимости.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель

В тексте упоминаются

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Меркель Ангела
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