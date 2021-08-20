Стало известно, кто будет строить "золотой" общественный туалет в харьковском зоопарке за деньги бюджета

КИЕВ. 20 августа. УНН. Победителем тендера на строительство общественного туалета в харьковском зоопарке стала компания “Трест житлобуд-1”, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro.

Компания победила в тендере с ценовым предложением 15 млн грн, которое всего на 200 тыс. грн отличается от заявленной заказчиком суммы.

Это уже не первые расходы на строительство этого туалета. В 2020 году зоопарк заключил договор с этой же компанией на 16.5 млн. грн.

В итоге “Трест житлобуд-1” получил уже свыше 30 млн грн на строительство одного общественного туалета.

Огромные траты бюджета на туалет бурно обсуждают в соцсетях. Люди сокрушаются, что за эти деньги можно было купить целое имение с озёрами и теннисным кортом. Кроме того припоминают, что в своё время так стоило строительство мавзолея.

По данным ХАЦ, стоимость реконструкции харьковского зоопарка перевалила уже за 1,5 млрд грн.

В 2016 году тогда еще заместитель председателя Харькова Игорь Терехов заявил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.

Добавим, что именно эту компанию — “Трест Житлобуд-1” выбрал и.о. мэра Харькова Игорь Терехов для поздравления с днём строителя в августе.