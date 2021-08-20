Переговоры Меркель и Путина: во время встречи немецкому канцлеру позвонили

КИЕВ. 20 августа. УНН. Телефон канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил прямо во время начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на видеотрансляцию.

Детали

В начале встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая проходит в Кремле, Меркель позвонили. Звонок состоялся во время приветственного слова российского лидера. Канцлер Германии сразу отклонила вызов или перевела телефон в беззвучный режим и продолжила вести переговоры. Внезапный звонок никак не повлиял на переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Во время начала встречи канцлер Германии заявила, что, несмотря на разногласия, Москва и Берлин должны поддерживать диалог.

"Несмотря на наши глубокие разногласия, мы говорим друг с другом, и так должно и оставаться", - сказала Меркель, которую цитирует AFP.

Контекст

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 20 августа, прибыла с визитом в Россию и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ранее сообщалось, что лидеры планируют обсудить конфликт на востоке Украины и Афганистан.

"Во время встречи лидеры будут говорить о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси. В повестке дня также будет ситуация в Афганистане", - сказал ранее пресс-секретарь Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.