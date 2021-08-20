Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд оставил под стражей експолицейського Приходько

КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей експолицейського Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте суда.

Сообщается, что 20 августа 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области от 2 августа 2021 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлена в отношении обвиняемого, гражданина Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, то есть с 2 августа 2021 года до 30 сентября 2021 года.

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“По результатам апелляционного рассмотрения решение Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области от 2 августа 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Приходько — единственный из четырех обвиняемых в убийстве Тлявова, который содержится под стражей.

По данным правоохранительных органов, 31 мая 2019 года двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе в Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия.

Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии скончался в больнице.

5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

Ранее УНН сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.