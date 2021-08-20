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Великобритания ввела санкции против семи агентов российской разведки из-за отравления Навального

Великобритания ввела санкции против семи агентов российской разведки из-за отравления Навального

Алексей Навальный

КИЕВ. 20 августа. УНН. Великобритания ввела санкции против семи человек, которые, по ее словам, были сотрудниками российской разведки, подозреваемыми в причастности к отравлению критика Кремля Алексея Навального. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Детали

Британский список санкций, опубликован на сайте правительства в первую годовщину отравления Навального, включает семь новых имен и обоснование замораживания их активов.

В список попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.

"Александров был сотрудником отдела криминалистики в Томске, где был отравлен Навальный, - говорится в сообщении. - Доказательства, включая телефонные и путевые записи, позволяют предположить, что Алексей Александров был одним из оперативников, причастных к использованию химического оружия в попытке убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального во время его визита в Сибирь в августе 2020 года".

Дополнение

Навальный был доставлен в Германию для лечения после того, как 20 августа прошлого года в Сибири был отравлен веществом, которое, по заключению западных экспертов, было нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Москва отвергла их выводы и обвинила Запад в клеветнической кампании против нее.

Навальный был заключен в тюрьму за нарушение условий условно-досрочного освобождения по политически мотивированным обвинениям, когда он вернулся в Россию в начале этого года.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Великобритания, Навальный
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