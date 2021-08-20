Восток и Юг Украины накроют дожди и грозы

КИЕВ. 20 августа. УНН. По данным Укргидрометцентра, 20 и 21 августа в восточных и южных регионах Украины прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы, информирует УНН.

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“Днем 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Добавим

На большей части территории Украины сегодня ожидается сухая погода, температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла.