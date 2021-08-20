Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0049  EUR: 31,17 -0,0689 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
12150

ВАКС продлил обязанности нардепу Юрченко

ВАКС продлил обязанности нардепу Юрченко

Александр Юрченко

КИЕВ. 20 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата Александра Юрченко, которого исключили из фракции "Слуги народа", и его помощника, обвиняемых в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение ВАКС.

Цитата:

"В пятницу, 20 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей, возложенных на народного депутата Верховной Рады Украины 9 созыва от 21.09.2020 года", - говорится в сообщении ВАКС.

Детали

Сообщается, что обвиняемый в дальнейшем обязан: прибывать в суд по первому вызову; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

"Срок действия обязанностей - до 21 октября 2021 года включительно", - отмечается в сообщении.

Кроме того, другому обвиняемому в этом уголовном производстве - помощнику нардепа - суд также продлил срок действия обязанностей, возложенных постановлением ВАКС от 15 сентября 2020 года, еще на 2 месяца.

Дополнение

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.

ВАКС отправил Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более чем 3 млн грн. Позже за него внесли залог в полном объеме.

В августе этого года в суд было направлено уже и обвинительный акт в отношении бывшего "слуги" и его посредника.

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.