В Киевской области скоростной поезд сбил мужчину

КИЕВ. 20 августа. УНН. В селе Тарасовка Киевской области скоростной поезд сбил мужчину, который переходил пути после запрещенного сигнала семофора.

Детали

Трагическое событие произошло в поселке Тарасовка Киевской области. Скоростной поезд сбил мужчину, как сообщают 1986 года рождения.

Как говорят свидетели, он переходил пути после запрещенного сигнала семофора. Стоит отметить, что на момент движения мужчина находился в наушниках, поэтому звука поезда не слышал. Машинист в последний момент увидел мужчину и применил экстренное торможение, но это не помогло. После столкновения мужчину протянуло еще метров 50 прямо к перрону. Выжить у мужчины шансов не было, его тело собирали по кускам. На пути до сих пор лежат части внутренних органов и кости.

После инцидента движение поездов в обе стороны было приостановлено минимум на 2 часа. Местные говорят, что такие трагедии на данном переезде случаются довольно часто, примерно 2-3 раза в месяц. Но местной власти на это все равно.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

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