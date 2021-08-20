Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт получил "бустерную" дозу прививки COVID-19

КИЕВ. 20 августа. УНН. Утром в пятницу, 20 августа, 49-летний премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в больнице “Меир” в Кфар-Сабе получил третью, “бустерную”, прививку против коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsru.co.il.

Детали

Нафтали Беннетт выразил надежду на то, что “бустерные” прививки позволят избежать “четвертого локдауна”.

Беннетт одним из первых воспользовался правом граждан в категории 40+ на третью дозу вакцины.

Ранее стало известно о старте в Израиле “бустерной” вакцинации всех граждан не младше 40 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад. Также третью прививку должны получать, независимо от возраста, работники сферы медицинского обслуживания, просвещения, беременные женщины и сотрудники компаний по уходу за пожилыми людьми.

Коронавирус в Израиле

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 975 543 зараженных (+8 786 за последние сутки).

При этом в настоящий момент заражены 62 922 человек (+759 за сутки).

С начала пандемии 6 759 (+33 за последние сутки) заболевших COVID-19 умерли. Это рекордный показатель за последние недели.

По словам Нафтали Беннетта, среди умерших от коронавируса за последнюю неделю почти не было тех, кто успел получить третью дозу прививки.