Сегодня начинает работу офис "Крымской платформы"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня в Украине начнет свою офис Крымской платформы накануне саммита “Крымская платформа”. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Еще одно важное событие в контексте саммита „Крымской платформы“: сегодня начнет работу офис Крымской платформы, который создан для того, чтобы продолжить ту деятельность, которую президенты, лидеры и другие высокие представители государств начнут во время саммита”, — заявил Жовква.

Детали

По словам Жовква, офис Крымской платформы был создан в соответствии с указом Президента Украины Владимира Зеленского. Заместитель руководителя Офиса Президента также добавил, что в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым будет создано отдельное подразделение “Служба обеспечения деятельности Крымской платформы”, специалисты которой будут обеспечивать деятельность этого офиса.

“Очень важно, что после окончания пленарной части саммита Президент Украины вместе с коллегами-лидерами и премьер-министрами стран, которые будут участвовать в саммите „Крымской платформы“, посетят офис Крымской платформы и уже убедятся в том, что офис начал свою работу и будет работать 24/7”, — добавил Жовква.

Добавим

В саммите “Крымской платформы”, которая состоится 23 августа, примут участие делегации 45 стран. Сегодня стало известно, что к саммиту приобщится Исландия. Также Игорь Жовква сообщил, что до конца текущей недели ожидается подтверждение участия еще одной страны.