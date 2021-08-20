"Лямбда" вариант коронавируса впервые обнаружен в Австрии

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Первый случай "Лямбда" варианта коронавируса зарегистрован в Австрии, впервые обнаруженный год назад в Перу. На сегодняшний день этот вариант обнаружен в сорока странах мира, а теперь и в Австрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кurier.

Детали

"Лямбда" вариант, особенно распространенный в Латинской Америке, впервые был зарегистрирован в Нижней Австрии. Согласно информации, полученной в пятницу из офиса советника по вопросам здравоохранения, пострадал гражданин Перу, который посетил район Гензерндорф и сдал положительный результат теста и был изолирован.

Всемирная организация здравоохранения в основном делит варианты коронавируса на две категории: варианты, вызывающие озабоченность - они оказались более заразными, с ними труднее бороться или они приводят к более серьезным заболеваниям. Сюда входит, например, "Дельта" вариант, который в настоящее время преобладает во многих частях мира.

На один уровень ниже находятся наблюдаемые варианты ("интересующие варианты"), которые приводят к увеличению количества случаев или встречаются в нескольких странах. Сюда входит "Лямбда" штамм.

Что известно о "Лямбда" штамме

Японские исследователи предупредили, что "Лямбда" вариант может представлять "потенциальную угрозу для человеческого общества". Следовательно, "Лямбда" может быть более заразным, чем исходный тип Covid-19.

Считается, что три мутации в шиповом белке ответственны за повышенную инфекционность. Эти специфические мутации в белке спайков гарантируют, что он быстрее заражает клетки. Следовательно, "Лямбда" может легче связываться с "рецептором ACE2" на поверхности клетки.

Поскольку существующие вакцины используют функцию белка спайков, защита вакцины от "Лямбда" варианта также может быть менее эффективной. Однако вакцины, доступные в настоящее время на рынке, будут защищать от этого варианта коронавируса - это результат исследования Нью-Йоркского университета.

По данным ВОЗ, "Лямбда" вариант в настоящее время не особенно сильно распространяется.

По информации Перу, там в настоящее время "Лямбда" вариант заменяется "Гамма" вариантом.