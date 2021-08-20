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Новости: Криминал и ЧП
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Новый первый замглавы Нацполиции рассказал о принципах работы: защита интересов потерпевших в приоритете

Новый первый замглавы Нацполиции рассказал о принципах работы: защита интересов потерпевших в приоритете

КИЕВ. 20 августа. УНН. Генерал Михаил Кузнецов был представлен сегодня в должности первого заместителя главы Национальной полиции – начальника криминальной полиции. Как сообщает УНН во время представления Кузнецов рассказал о приоритетах в работе на новой должности.

Цитата:

“Главной задачей вижу исполнение поручения Президента — повышение доверия и уважения граждан к полиции. Кроме раскрытия преступлений считаю важнейшим фактором это удовлетворённость граждан результатами расследования преступлений, возмещение вреда. И вообще интересы потерпевшего будь то Гражданин или общество в лице государства — должно быть главной задачей криминального блока”, — заявил Кузнецов.

Он также отметил важность передачи наработанного центральным аппаратом Национальной полиции опыта в подразделения на местах.

“Также вижу своей задачей передачу передового опыта, наработанного центральным аппаратом, на места — взятие трафиков, анализ дактилоскопии, ДНК должен делаться одинаково быстро и доступен на уровне отделов полиции”, — уверен Кузнецов.

Напомним, Кузнецов сменил на должности первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля.

Кузнецов родом из Донецка. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, кандидат юридических наук. Участвовал в Антитеррористической операции на востоке страны, имеет статус участника боевых действий. Работал начальником Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции.

Источник: УНН
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