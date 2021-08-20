Боевики начнут военные сборы на Донбассе в День независимости - разведка

КИЕВ. 20 августа. УНН. На Донбассе боевики завершают подготовку к собранию с военнообязанными запаса и планируют их провести с 24 по 28 августа. Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает УНН.

Детали

В течение недели в соединениях и частях 1 и 2 АК противника уточнен приписной состав, который будет привлекаться к собранию, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы.

“Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.