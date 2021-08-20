В Румынии невакцинированных учителей заставят тестироваться на COVID-19 каждые три дня

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Румынии невакцинированные учителя будут вынуждены проходить тестирование каждые 72 часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ALBA24.

Детали

Известно, что учителя, которые отказываются вакцинироваться будут отстранены от занятий на время обнаружения более 6 случаев коронавируса на 1 000 жителей в тех местах, где они работают. Также Министерство образования объявило, что учитель, который не прошел вакцинацию и не перенес болезнь, будет сдавать тест на COVID-19 каждые 72 часа.

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"Трудно понять, когда у людей есть возможность вакцинироваться, а они этого не делают - конечно, если нет медицинских противопоказаний", - заявили в Министерстве образования.

Отметим, что правительство Румынии пока не сообщило о том, будут ли вакцинированные учителя переведены на дистанционную работу или на неоплачиваемый отпуск.

Напомним

15 мая Румыния отменила масочный режим и ослабила карантин.