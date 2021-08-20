Закипел двигатель: в центре Киева во время репетиции парада сломался танк

КИЕВ. 20 августа. УНН. В центре Киева на во время репетиции военного парада сломался танк, после чего репетиция была остановлена. Об этом журналисту сообщили УНН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева.

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“Там закипел двигатель в танке, но пожара не было, поскольку залили водой”, — отметили в ГСЧС.

Дополнение

В Киеве во время репетиции парада войск по случаю Дня Независимости Украины, которая продлится с 15:30 до 1:15, временно ограничено движения и изменен маршрут общественного транспорта. Где именно не проехать — смотрите здесь.

Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины состоялась на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.

В общем запланирована еще одна репетиции 22 августа, во время которой с 15:30 до 1:15 также запланировано временное ограничение движения транспортных средств.

В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизированая.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом — ногу будут поднимать ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.