Путин говорит, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но есть несколько "но"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого необходимо получить ответ на несколько вопросов от европейских партнеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает корреспондент УНН.

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“Что касается транзита газа, да, госпожа федеральный канцлер всегда придерживалась этой позиции, и в ходе строительства, которое завершается (осталось 15 км по морю)... госпожа федеральный канцлер всегда ставила вопрос о продолжении транзита через украинскую территорию и после прекращения действия транзитного контракта. Первое, что я хочу в этой связи сказать: сегодня этот вопрос в ходе переговоров был федеральным канцлером поднят еще раз. Я заверил, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту, даже после того как она (Меркель — ред.) покинет свой пост”, — сказал Путин.

Детали

По словам президента РФ, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Он также заявил, что тот факт, что “Северный поток-2” является политическим проектом, якобы является заблуждением.

“Он на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит, и это современная экологически чистая система... И это намного дешевле, чем транзит через украинский канал. Но, мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком обьеме. А для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров — сколько они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный котнтракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом „зеленой“ повестки которая сейчас осуществляется в Европе, стоит вопрос — будут ли у нас закупать газ, и сколько? Это предмет для обсуждения”, — заявил Путин.

Добавим

21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода “Северный поток-2” в Европу, без введения дальнейших санкций США.



Позже США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Документ называется “Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей”.



Отметим, ранее в Кремле заявили, что договор России и Украины о транзите газа в Европу останется в силе на весь период его действия, и после завершения срока его действия РФ не намерена отказываться от украинского транзита.