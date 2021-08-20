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Американская делегация на саммите Крымской платформы будет иметь статус президентской - источник

Американская делегация на саммите Крымской платформы будет иметь статус президентской - источник

КИЕВ. 20 августа. УНН. Несмотря на перестановки в составе американской делегации — она будет иметь статус президентськой, об этом сообщил источник УНН в правительстве.

Детали

Как отметил собеседник УНН в правительстве — от США на Кримской платформе будет стратегически важный представитель.

Сама же делегация будет иметь статус президентской. Также в ходе ее визита в Украину запланированы переговоры специального представителя президента США в Украине, которые приобретают особую важность в контексте подготовки визита главы Украинского государства в США.

Ранее

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге в Офисе Президента в пятницу сообщил, что США изменили своего представителя на саммите Крымской платформы.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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