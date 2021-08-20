СНБО решил восстановить усадьбу Барбана и провести аудит памятников по всей Украине

КИЕВ. 20 августа. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял на заседании восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников в Украине. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает корреспондент УНН.

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“Почему на него (заседание СНБО — ред.) пригласили председателя Киевской городской государственной администрации. Один из вопросов срочно встал перед СНБО — это то, что у нас архитектурное историческое наследие Киева растворяется на глазах, растворяется в „стекляшках“, в небоскребах. Некоторые ловушки архитектуры не важно с охранным статусом, без охранного статуса киевляне успевают отбить, или остановить разрушение на полпути. Некоторые, такие как ночью на Обсерваторной — нет”, — рассказал Никифоров.

Детали

По его словам, спустя почти полностью уничтожение усадьбы Барбано Совет нацбезопасности и обороны принял несколько решений.

“Следовательно, дать оценку разрушения усадьбы Барбана, если там есть какой-то уголовный элемент соответственно начать расследование. Второе — это восстановить разрушенный памятник и это решение СНБО касается различных уровней, и полиции, и Киевской городской государственной администрации, правительства, местных властей по другим регионам Украины. Подготовить аудит по всем архитектурных ценностям по всей территории Украины”, — сказал Никифоров.

Дополнение

В Киеве ночью 20 августа застройщик строительной техникой почти полностью уничтожил историческую усадьбу Барбана, расположенную неподалеку Львовской площади на ул. Обсерваторной.

Добавим, что председателя Киевской городской государственной администрации — Киевского городского председателя Виталия Кличко вызвали на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 20 августа.



Однако Кличко заявил, что не сможет присутствовать, ведь “поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов”.