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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев

КИЕВ. 20 августа. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Киев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который встретил его вместе с митрополитом ПЦУ Епифанием, передает УНН.

Цитата

“Лично приветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости”, — написал глава правительства.

Напомним

Вечером 20 августа начался визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. Уже завтра, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину. 22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведет литургию в Святой Софии. Начало богослужения — 9:00.

Что было раньше

В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину. После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.

Источник: УНН
Теги: Украина, Патриарх Варфоломей
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