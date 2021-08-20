Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев

КИЕВ. 20 августа. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Киев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который встретил его вместе с митрополитом ПЦУ Епифанием, передает УНН.

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“Лично приветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости”, — написал глава правительства.

Напомним

Вечером 20 августа начался визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину. Уже завтра, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину. 22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведет литургию в Святой Софии. Начало богослужения — 9:00.