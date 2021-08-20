В посольстве США объявили состав делегации Байдена на Крымскую платформу и 30-летие Независимости Украины
КИЕВ. 20 августа. УНН. Посольство США в Киеве объявило Президентскую делегацию Джозефа Байдена в Украину для участия в саммите Крымской платформы и 30-летии независимости, передает УНН.
Цитата
“Президент Джозеф Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев (Украина) для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных тридцатой годовщины Независимости, 23-24 августа 2021 года.
Делегацию возглавит ее Превосходительство Дженнифер М. Гренхолм, Министр энергетики.
В состав Президентского делегации также вошли:
Госпожа Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине;
Господин Эндрю Лайт, заместитель Министра энергетики США по международным делам”, — говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в комментарии МИД для УНН сообщили, что на саммите Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины от США прибудет президентская делегация во главе с Министерка энергетики Дженнифер Грэнхолм.
20 августа представитель Главы государства Сергей Никифоров на брифинге в Офисе Президента сообщил, что США изменили своего представителя на саммите Крымской платформы.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента и членом правительства, министром транспорта США.
Как сообщил УНН, сегодня собеседник в правительстве, несмотря на перестановки в составе американской делегации — она будет иметь статус президентской.