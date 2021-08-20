В посольстве США объявили состав делегации Байдена на Крымскую платформу и 30-летие Независимости Украины

Ранее в комментарии МИД для УНН сообщили, что на саммите Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины от США прибудет президентская делегация во главе с Министерка энергетики Дженнифер Грэнхолм.

20 августа представитель Главы государства Сергей Никифоров на брифинге в Офисе Президента сообщил, что США изменили своего представителя на саммите Крымской платформы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента и членом правительства, министром транспорта США.

Как сообщил УНН, сегодня собеседник в правительстве, несмотря на перестановки в составе американской делегации — она будет иметь статус президентской.