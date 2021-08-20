НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм Гетьмана при получении 90 тыс. долл. взятки

КИЕВ. 20 августа. УНН. НАБУ задержало действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана при получении взятки в размере 90 тыс. долл. за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

“20 августа 2021 года в рамках расследования задержаны действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

“Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов „под прикрытием“.

В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан „на горячем“ при получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов США”, — отметила в САП.

Отмечается, что следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Евгении Гетьмана.

Дополнение

11 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вступил в силу 13 августа 2020.

21 октября 2020 года правительство назначило председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В апреле этого года Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино еще в 3 отелях.

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО “ни были Геймс” (Киев) — в львовском “Гранд Отеле”, а также для ООО “Примум” (Киев) — в одесской гостинице “Гагарин”.