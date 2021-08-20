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НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм Гетьмана при получении 90 тыс. долл. взятки

НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм Гетьмана при получении 90 тыс. долл. взятки

КИЕВ. 20 августа. УНН. НАБУ задержало действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана при получении взятки в размере 90 тыс. долл. за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

“20 августа 2021 года в рамках расследования задержаны действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

“Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов „под прикрытием“.

В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан „на горячем“ при получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов США”, — отметила в САП.

Отмечается, что следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Евгении Гетьмана.

Дополнение

11 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вступил в силу 13 августа 2020.

21 октября 2020 года правительство назначило председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В апреле этого года Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино еще в 3 отелях.

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО “ни были Геймс” (Киев) — в львовском “Гранд Отеле”, а также для ООО “Примум” (Киев) — в одесской гостинице “Гагарин”.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, НАБУ
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