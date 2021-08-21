США эвакуировали из Афганистана уже 13 тысяч человек

КИЕВ. 21 августа. УНН. Американский президент Джо Байден в пятницу, 20 августа, объявил, что не может гарантировать результат эвакуации из кабульского аэропорта. Об этом сказал Байден в телевизионном обращении из Белого дома, передает УНН.

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“Это — один из крупнейших и самых сложных авиамостов в истории”. “Я не могу обещать, каким будет конечный результат”, — отметил президент, цитирует DW.

Детали

В то же время Байден заявил, что все американцы, которые хотят вернуться в США, будут вывезены из Афганистана. “Мы доставим вас домой”, — сказал он. Президент также пообещал эвакуировать из страны столько афганских союзников, насколько это возможно.

По его словам, с тех пор 14 августа началась эвакуация, США вывезли воздухом из Афганистана примерно 13 тысяч человек. Только в четверг, 19 августа, были эвакуированы 5700 человек.

Напомним

США хотят завершить эвакуацию до 31 августа, сообщил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, по его словам, некоторые страны-члены Альянса ставят вопрос о продлении этого срока, чтобы вывезти из Афганистана больше людей. Ранее Байден заявил, что американские военные, которые обеспечивают эвакуацию, могут остаться в аэропорту Кабула и дольше.